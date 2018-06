Vacantele in Canada sunt tot mai cautate de romani, dupa ridicarea vizelor si lansarea zborurilor directe

Ziare.

Asta sustine Sorin Stoica, director general al Eturia, touroperator specializat pe vacante exotice, care precizeaza ca cele mai cautate orase sunt Montreal, Toronto si Vancouver."In urma masurilor luate de catre statul canadian, s-a simtit o crestere interesanta pentru cererile romanilor in ceea ce priveste aceasta destinatie. Acestea au crescut comparativ cu anii precedenti si ne asteptam ca, in anii urmatori, Canada sa devina o destinatie preferata de romani.De asemenea, observam ca cererile pentru Canada se si concretizeaza in proportie de 80% in vanzari", a declarat pentru News.ro Sorin Stoica.Acesta afirma ca turistii romani au ales Canada ca destinatie de vacanta deoarece sunt indrazneti si dornici sa exploreze."Oportunitatea cu ridicarea vizelor si zborurile directe le-au dat incredere ca pot incepe sa isi indrepte atentia catre aceasta destinatie. Motivul pentru care aleg sa viziteze aceasta tara este unul in primul rand de ordin familial, merg sa-si viziteze rudele, in al doilea rand, Canada este o destinatie superba din punct de vedere a ofertei naturale, dar si pentru orasele celebre ca: Montreal, Toronto sau Vancouver", a precizat Stoica.Compania aeriana Air Canada Rouge a lansat luna aceasta zboruri directe intre Bucuresti si Montreal, la fel si legatura non-stop intre Bucuresti si Toronto, care vor fi efectuate de doua ori pe saptamana, pana in luna octombrie.De asemenea, romanii pot calatori fara vize in Canada, din acest an.