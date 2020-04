COVID-19 ar putea ucide 22.000 de canadieni si ar putea contamina 2 milioane

Ziare.

com

Viata va reveni la normal dupa ce se va dezvolta un vaccin, ceea ce ar putea dura pana la 18 luni, a anuntat premierul canadian Justin Trudeau.Canada inregistra peste 20.000 de contaminari si 526 de morti, potrivit unor bilanturi publicate joi de diverse provincii, scrie AFP.Este crucial ca locuitorii sa continue sa ramana izolati acasa cat mai mult posibil, a indemnat secretarul Sanatatii, Theresa Tam."In pofida faptului ca datele publicate pot parea sumbre, proiectiile cu privire la Canada arata ca tara are in continuare oportunitatea sa controleze epidemia", a subliniat ea, intr-o conferinta de presa.Daca totul decurge bine, primul val al epidemiei s-ar putea incheia pana la sfarsitul lui iulie sau august, a estimat adjunctul sau, Howard Njoo.Insa, a avertizat el, ulterior, vor avea loc valuri mici de epidemie.Guvernele provinciilor din Canada au dispus inchiderea magazinelor considerate neesentiale, in vederea evitarii raspandirii noului coronavirus - ceea ce a condus la pierderea locurilor de munca de catre milioane de oameni.Potrivit datelor oficiale de joi,- un record.