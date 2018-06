Discutii in Canada privind vizele pentru romani. Trudeau, chemat in Parlament sa dea explicatii

Ziare.

com

Premierul canadian a fost nevoit sa dea explicatii in Parlament pe acest subiect, un parlamentar reprosandu-i ca liberalizarea vizelor pentru romani s-a facut fara o analiza a consecintelor.Parlamentarul a argumentat ca de acest fapt profita, in primul rand, grupurile de crima organizata din tara noastra, potrivit Digi24 Subiectul vizelor pentru romani nu este adus in discutie pentru prima oara. In urma cu cateva luni, acesta a fost abordat din aceeasi cauza: numarul mare de cereri de azil din partea romanilor.Michelle Rempel, parlamentar, i-a reprosat premierului canadian ca de la ridicarea vizelor, peste 1.000 de cetateni romani au depus cereri de azi. Aceasta a citat Serviciul de frontiera, potrivit caruia, ridicarea vizelor "a dus la cresterea activitatii grupurilor de crima organizata care tintesc Canada"."Are de gand premierul sa asigure securitatea Canadei si sa reintroduca obligativitatea vizelor pentru romani?", l-a intrebat Rempel pe Trudeau.In replica, prim-ministrul Canadei a spus ca, in continuare, lucreaza cu autoritatile din tara noastra pentru a se asigura ca "sistemul functioneaza"."Suntem in discutii cu ei chiar acum pentru a ne asigura ca grupurile de crima organizata si altii nu se folosesc si nu abuzeaza de sistemul de imigrare canadian. Este un lucru pe care il luam foarte in serios", a raspuns Justin Trudeau.