Gerul naprasnic din Canada si SUA a inghetat cascada Niagara (Video)

Temperaturile au scazut de multe ori sub -30 de grade Celsius si, desi apa continua sa curga, totul in jurul sau a inghetat, din cauza picaturilor de apa care se imprastie pe suprafetele din jur, la cadere.Astfel, cu toate ca gerul i-a tinut pe multi in casa, cascada de la granita Canadei cu SUA continua sa ii atraga pe vizitatorii care vor sa vada minunea acoperita cu gheata, relateaza 9news Pana si copacii sunt efectiv inghetati, iar vizitatorii nu sunt deloc putini, unii veniti tocmai din Australia. Temperaturile au scazut in zona chiar si pana la -24 de grade Celsius, insa este de asteptat ca gerul sa se mai domoleasca.Un eveniment similar s-a inregistrat si in urma cu trei ani , atunci cand "Vortexul polar" afecta Canada si SUA. O singura data a fost blocata complet cascada, in anul 1848, atunci cand blocuri uriase de gheata au oprit cursul apei mai multe zile.