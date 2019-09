Grava afacere de spionaj in Canada: Un ofiter de rang inalt din serviciile de informatii a fost arestat

Ziare.

Cameron Ortis se confrunta cu cinci capete de acuzare in baza Codului Penal canadian si a legii privind protectia informatiilor legate de securitatea nationala, in special contra spionajului strain, a informat Jandarmeria Regala a Canadei (GRC) intr-un comunicat citat de AFP.El a fost arestat, joi, la Ottawa, capitala Canadei, unde se afla sediile agentiilor de securitate si de informatii, si a fost prezentat unui judecator vineri, care l-a pus oficial sub acuzare, a facut cunoscut reprezentantul acuzarii John MacFarlane."S-a afirmat ca el a obtinut, stocat si procesat informatii sensibile cu intentia de a le transmite unor persoane cu care nu ar fi trebuit sa intre in contact", a adaugat John MacFarlane, la iesirea de la Curtea din Ontario.Potrivit canalului Global, citand surse din cadrul serviciilor de securitate,. Conform CTV News, el are 47 de ani."Va pot spune ca autoritatile se ocupa de acest lucru foarte serios", a declarat in marja unui miting electoral premierul Justin Trudeau, care doreste sa obtina al doilea mandat de sef al executivului federal.La randul sau, liderul conservator Andrew Scheer s-a aratat "preocupat de arestarea unui agent al serviciilor de informatii ale GRC care a divulgat documente despre securitatea nationala".Potrivit Global, care a dezvaluit afacerea,Surse neidentificate au precizat pentru canalul de televiziune ca este vorba despre o "grava afacere de spionaj", cu atat mai mult cu cat Canada este membra a puternicei aliante a serviciilor de informatii numita Five Eyes, alaturi de Australia, Noua Zeelanda, Marea Britanie si Statele Unite.Postul national Radio Canada a adaugat la randul sau ca Ortis este un specialist in Asia de Sud-Est, infrastructuri strategice si retele digitale.El a fost cel mai inalt consilier pe probleme de securitate nationala al lui Bob Paulson, fost sef al GRC trecut in rezerva in iunie 2017.Pe reteaua de socializare LinkedIn, contul unei persoane cu numele Cameron Ortis informeaza ca el lucreaza pentru guvernul Canadei din 2007, dupa ce a obtinut un doctorat in stiinte politice la universitatea din Columbia Britanica, de unde are si o diploma de administrator de retea.Contul respectiv mai semnaleaza ca el, tara cu care Ottawa traverseaza o serioasa criza diplomatica, noteaza AFP.