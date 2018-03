Incurcatura la nivel inalt: Cuplul regal al Belgiei a fost intampinat cu steagul gresit

Ziare.

com

Greseala a fost, totusi, semnificativa, pentru ca a venit in contexul in care cuplul regal al Belgiei a inceput o vizita oficiala in Canada Drapelul belgian trebuia ridicat in gradina resedintei reprezentantului reginei Elisabeta a II-a , suverana Canadei, relateaza postul de televiziune BFMTV.Doua drapele micute - unul canadian cu celebra frunza de artar in mijloc si celalalt al Germaniei (format din trei benzi orizontale de dimensiuni egale in culorile negru, rosu si auriu) - au fost legate cu o panglica galbena de un artar plantat cu peste 40 de ani in urma de regina Fabiola a Belgiei.Gafa a fost rapid remediata.Drapelul national al Belgiei este in aceleasi culori cu acel al Germaniei, insa are benzile vertical amplasate: negru, galben si rosu."In timp ce pregateam ceremonia, ni s-a adus la cunostinta ca a existat o incurcatura cu un drapel mic folosit pentru a identifica pomul plantat de Majestatea Sa Regina Fabiola in 1977", a explicat Marie-Eve Letourneau, purtator de cuvant al guvernatorului general al Canadei, Julie Payette.Numeroase drapele belgiene au fost arborate pe traseul pe care a trecut caleasca cu regele Philippe si sotia sa Mathilde pana la resedinta guvernatorului general al Canadei.Cuplul regal belgian, insotit de o importanta delegatie de ministri, oameni de afaceri si artisti, a inceput luni o vizita oficiala de o saptamana in Canada in cursul careia se va deplasa de asemenea la Toronto si Montreal.