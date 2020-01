Mesaj de alerta transmis din greseala cu privire la un incident la o centrala nucleara din Canada

Ziare.

Primarii localitatilor din regiune au cerut o ancheta, precizand ca mesajul cu privire la centrala nucleara Pickering a provocat panica inutil.Potrivit presei internationale, la ora locala 07.30 (12.30 GMT), utilizatorii de telefoane mobile din Ontario au primit o alerta cu presupusul incident."S-a raportat un incident la Centrala Nucleara Pickering. NU s-a inregistrat o radioactivitate anormala si personalul de urgenta actioneaza pentru a rezolva situatia. Populatia din zona centralei Pickering NU are nevoie sa ia masuri de protectie in acest moment".Dupa mai putin de o ora, Ontario Power Generation a anuntat ca mesajul a fost o greseala si ca "NU exista o problema nucleara activa"."Alerta s-a transmis din greseala publicului, in timpul unui exercitiu de instructie de rutina", se arata intr-un comunicat al autoritatilor, in care se precizeaza ca s-a deschis o ancheta cu privire la acest caz.Centrala nucleara Pickering se afla pe malul lacului Ontario, la aproximativ 50 kilometri de Toronto. Centrala a fost inaugurata in 1971 si se numara printre cele mai mari din lume.