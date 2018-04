O masina a intrat intr-un grup de pietoni, in Canada UPDATE: Sunt mai multi morti

Update:

Politia a anuntat pe Twitter ca aceasta "coliziune" a avut loc la ora locala 13.27 (20.27, ora Romaniei), dar nu a precizat daca era vorba despre un act deliberat sau un accident.O autoutilitara de culoare alba a lovit un grup de persoane, intr-o zona pietonala, iar soferul a fugit.Cel putin zece persoane ar fi fost ranite in incident.Soferul vehiculului care a lovit pietoni in centrul orasului canadian Toronto a fost arestat preventiv, anunta autoritatile.: Unele persoane au murit, iar altele sunt grav ranite in urma incidentului, conform presei canadiene.