Politia canadiana a arestat un barbat care a incercat sa injunghie un soldat in fata Parlamentului din Ottawa

Ziare.

com

"Datorita reactiei rapide a soldatilor nostri, a politiei federale si a serviciului de protectie, potentiala amenintare a fost identificata si neutralizata", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii.Sursa citata a mentionat ca "nicio persoana nu a fost ranita in cursul acestui incident".Incidentul a avut loc in aceeasi zi in care un barbat a impuscat 14 persoane, omorand-o pe una dintre ele, intr-un cartier animat din Toronto, dupa care a fost ucis intr-un schimb de focuri cu politia.