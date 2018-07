Premierul Canadei, acuzat de hartuire sexuala. O jurnalista rupe tacerea

Ziare.

com

Un articol nesemnat dintr-un ziar local, care a reaparut recent la suprafata, il acuza in anul 2000 pe Justin Trudeau, la acea data in varsta de 28 de ani si fara responsabilitati politice, ca a "pipait" o jurnalista in timpul unui festival de muzica in Creston, in vestul Canadei, relateaza AFP."Incidentul evocat in articol a avut intr-adevar loc", a confirmat jurnalista vizata, Rose Knight, intr-un comunicat "scris fara tragere de inima, ca raspuns la presiunea mediatica tot mai mare" din ultimele saptamani.Textul, aparut la acea vreme in Creston Valley Advance, nu dezvaluia numele jurnalistei si nu oferea alte detalii asupra gesturilor reprosate lui Trudeau. El afirma, de asemenea, ca acesta din urma si-a cerut scuze, declarand ca ar fi fost mai prudent daca ar fi stiut ca jurnalista lucra pentru un cotidian national."Trudeau si-a cerut scuze a doua zi. Nu am dat curs acestui incident la acea data si nu-i voi da curs nici acum", adauga jurnalista. "Dezbaterea, daca aceasta va continua, va continua fara mine", conchide ea.Trudeau a reactionat pentru prima data public la aceasta acuzatie duminica trecuta, in timpul unei vizite in trecere in Regina (provincia Saskatchewan), cu ocazia sarbatorii national a Canadei."Imi amintesc bine de acea zi la Creston (...) . Am petrecut o zi buna atunci. Nu am nicio amintire despre nicio interactiune negativa", a declarat el. "Nu am sentimentul ca am actionat intr-un mod necorespunzator, insa respect faptul ca altcineva putea sa fi trait aceasta diferit", s-a aparat din nou, joi, premierul Canadei.Premierul Justin Trudeau se descrie adesea drept "feminist".Dupa ce a venit la putere, el a format un guvern ce numara tot atatea femei cati barbati si a adoptat o politica de toleranta zero in ceea ce priveste agresiunile sexuale in cadrul partidului sau guvernului sau.