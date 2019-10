Premierul canadian Justin Trudeau, cu vesta antiglont la mitingurile electorale

Ziare.

Liderul liberal a venit cu o intarziere de mai bine de o ora si jumatate la un miting din Mississauga, la periferia Toronto (Ontario, centru), unde il asteptau peste 2.000 de sustinatori. Trudeau purta o vesta antiglont sub camasa si un sacou, in contextul in care in general liderul liberal prefera sa poarte doar camasa la mitingurile sale, potrivit postului public."Un dispozitiv de securitate mai important decat de obicei" si politisti cu experienta au fost prezenti la miting, dupa "o amenintare la adresa securitatii", potrivit postului anglofon, care a citat surse liberale.Echipa de campanie a lui Trudeau nu a dorit sa comenteze motivele intaririi masurilor de securitate in jurul premierului Trudeau.Candidatul liberal si-a pronuntat discursul fara incidente, incadrat de mai multi politisti, iar apoi a facut o baie de multime. Sotia sa, Sophie Gregoire-Trudeau, care trebuia sa urce pe scena inaintea lui Trudeau, nu a mai sustinut in cele din urma un discurs, potrivit mai multor media.Jandarmeria Regala din Canada (GRC, politia federala) supravegheaza zilnic mesajele de ura publicate impotriva sefilor partidelor in campanie de teama ca autorii acestor mesaje sa nu treaca la fapte, potrivit surselor citate de CBC.