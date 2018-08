Raspunsul arabilor la tensiunile cu guvernul Canadei: Un avion intra intr-o cladire-simbol din Toronto

Ziare.

La cateva ore dupa publicarea fotografiei in mediul online, aceasta a fost stearsa, iar acum organizatia cere scuze public pentru gest, conform The Guardian Imaginea a fost publicata in contextul disputei dintre Canada si Arabia Saudita, care a pornit de la arestarea unei surori a activistului Raif Badawi.Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, s-a declarat "foarte alarmat" de arestare, iar ca raspuns Arabia Saudita a anuntat ca l-a expulzat pe ambasadorul Canadei la Riad si a suspendat toate legaturile comerciale cu Ottawa.In fotografie era infatisata o aeronava a companiei aeriene Air Canada care se indrepta spre Turnul National Canadian (CN Tower), din Toronto, aceasta starnind un val de critici asupra ONG-ului. Unii au vazut poza ca fiind o aluzie la atentatele din 11 septembrie 2001 din New York, in urma carora aproape 3.000 de persoane si-au pierdut viata. 15 dintre cei 19 teroristi de atunci erau din Arabia Saudita.Textul postat este dedicat "celor care isi baga nasul in treaba altora", fiind avertizati ca "cel ce intervine in ceea ce nu il priveste gaseste ceea ce nu ii convine".Postarea, publicata pe contul de Twitter al organizatiei, a fost redistribuita de mii de ori inainte ca Infographic KSA sa stearga fotografia si sa ceara scuze public."Avionul trebuia sa simbolizeze intoarcerea ambasadorului in tara", a precizat ONG-ul intr-un mesaj ulterior postat pe reteaua sociala. "Ne dam seama ca acest lucru nu a fost clar, iar al doilea subinteles dat fotografiei nu a fost intentionat".La scurt timp dupa acest mesaj, ministrul arab pentru Media a spus ca a inchis contul de Twitter al organizatiei si a inceput o ancheta in acest caz.A.D.