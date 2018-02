"Reactie nervoasa a premierului Canadei: A cerut ca doua femei care il deranjau sa fie date afara din sala (Video)"

Ziare.

com

Liderul de la Ottawa a fost intrerupt de doua femei care erau nemultumite fata de intentia de construire a unei conducte care sa transporte produse petroliere."Nu pot sa raspund unei intrebari, pentru ca dvs. credeti ca vocea dvs. este mai importanta decat capacitatea persoanei de a asculta. Asta nu este foarte politicos. Vi s-a cerut mai mult respect.(...) Nu respectati pe nimeni din aceasta sala? Atunci am sa va rog sa parasiti aceasta sala. Daca nu respectati pe nimeni din aceasta sala, atunci va rog sa iesiti. Va multumesc. (...) Haideti! Serios? Asta este! O sa respectati oamenii din aceasta sala? Nu?! Bine, atunci va rog sa plecati. Daca nu puteti respecta oamenii din aceasta sala, va rog sa plecati. Facem asta de 25 de minute si am ajuns la 2-3 intrebari. Daca va asezati si va purtati frumos, o sa va dau cuvantul cand ajung la voi.(...) O sa cer politiei sa va scoata pe amandoua. V-am dat cateva sanse. E timpul sa plecati, va rog", a spus Trudeau, care i-a intrebat pe cei din sala daca cele doua ar trebui sa paraseasca incaperea.Puteti urmari, mai jos, momentul in care premierul Canadei este intrerupt, dar si cum femeile sunt evacuate din sala.