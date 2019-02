Romania se va ocupa, in locul Canadei, de mentinerea pacii in Mali

Ziare.

"Canada saluta implicarea Romaniei, un partener militar credibil si capabil", a declarat Freeland (Foto), potrivit unui comunicat al Guvernului canadian "Romania este mandra sa coopereze cu Canada si alti parteneri apropiati pentru o contributie substantiala si eficienta la o misiune NATO extrem de importanta", a spus si Melescanu.Prin operatiunile de pace, ONU ofera sprijin tarilor destabilizate de crize, solutii politice de reconciliere, masuri care sa duca la coeziune sociala care sa asigure pace si prosperitate pe termen lung.Faptul ca Romania isi asuma acest rol este rezultatul unei stranse cooperari intre NATO si ONU."Prin sustinerea lor fata de MINUSMA si prin alte contributii in Mali si in Sahel, Romania si Canada sustin poporul malian in eforturile sale vizand mentinerea pacii si o dezvoltare durabila. (...)Canada si Romania saluta curajul si determinarea civililor, militarilor si politistilor care participa la misiunea MINUSMA si isi exprima satisfactia ca pot contribui la aceasta misiune", se arata si intr-un comunicat remis de MAE roman.A.S.