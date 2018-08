Trudeau negociaza la sange acordul cu Trump: Mai bine sa nu existe, decat sa fie rau pentru Canada

Ziare.

Trudeau a spus in cadrul unui eveniment desfasurat in localitatea canadiana Kapuskasing ca, desi acordul ar putea fi incheiat vineri, pentru a realiza acest lucru guvernul de la Ottawa nu va renunta la aspectele pe care le considera fundamentale pentru tara."Stim ca exista o posibilitate de a ajunge la un acord bun pentru Canada pana vineri. Dar ne mentinem foarte fermi in cateva lucruri care sunt importante pentru canadieni", a explicat Trudeau.Prim-ministrul canadian a subliniat ca "este doar o posibilitate"."Depinde daca este un acord bun. Am spus-o in trecut:", a incheiat Trudeau.Sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, se afla la Washington pentru negocieri cu reprezentantul pentru comert exterior al SUA, Robert Lighthizer.Luni, in mod neasteptat, presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca a ajuns la un acord comercial cu Mexicul si ca acum este randul Canadei sa se alature intelegerii pana vineri, cand este prevazut ca textul tratatului comercial sa fie trimis Congresului american.