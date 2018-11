Un arhipelag din Atlantic, izolat de restul lumii dupa o furtuna puternica. A fost chemata in ajutor armata canadiana

Ziare.

com

"Este genul de solicitare pe care o facem atunci cand capacitatea guvernului provincial este depasita", a declarat presei Genevieve Guilbault, ministrul securitatii publice al provinciei Quebec, precizand ca turnul de control al aeroportului de pe Insulele Magdalena este lipsit de electricitate, relateaza AFP."Am obtinut din partea guvernului federal ca un avion al Fortelor armate sa ne acorde ajutor ferm chiar de vineri dimineata", a precizat ea pe Twitter si restul Quebecului, dupa ce doua legaturi de fibra optica au fost taiate in mare, potrivit serviciilor de urgenta ale provinciei.Aproximativ 2.000 din cele 7.000 de locuinte din aceste insule erau lipsite de electricitate la sfarsitul zilei de joi, mai multi stalpi fiind smulsi de vantul sufland cu pana la 130 de kilometri/ora, potrivit societatii publice Hydro-Quebec.Circa 20 de echipe de urgenta ale Hydro-Quebec si alti specialisti vor fi transportati vineri la fata locului cu avionul militar.Joi, in punctul culminant al furtunii, un incendiu a distrus o resedinta in care locuiau 19 persoane in varsta, fara sa se inregistreze raniti, potrivit autoritatilor.