Accident grav in Canada, soldat cu 14 morti: Un autocar cu o echipa de hochei de juniori s-a izbit de o semiremorca

Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes eprouvees par cette terrible tragedie, dans la communaute de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w - Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 aprilie 2018

Ziare.

com

Echipa Humboldt Broncos se deplasa pe autostrada 35, la nord de Tisdale, in provincia Saskatchewan, informeaza BBC.Politia canadiana a anuntat ca 28 de persoane se aflau in autocar, din care 14 si-au pierdut viata, inclusiv soferul.Celelalte 14 persoane au fost transportate la spital, iar trei se afla in stare critica."Nu pot sa-mi imaginez prin ce trec acesti parinti", a scris premierul Justin Trudeau pe Twitter.Accidentul a avut loc la ora locala 17.00 (23.00 GMT).Echipa Humboldt Broncos, care evolueaza in Saskatchewan Junior Hockey League, se deplasa pentru un meci cu Nipawin Hawks.Conform site-ului echipei, jucatorii aveau varste cuprinse intre 16 si 21 de ani.