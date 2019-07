Un barbat a supravietuit dupa ce s-a aruncat in cascada Niagara

Ziare.

com

Politia din cadrul Niagara Parks a primit un apel, in dimineata zilei de marti, la ora locala 04:00, care semnala prezenta unui "om in situatie de criza" in amonte de faimoasele caderi de apa.La sosirea politiei, persoana respectiva escalada barierele de protectie si apoi s-a aruncat in apa, au precizat autoritatile intr-un mesaj publicat pe Twitter.In urma cautarilor efectuate la baza cascadei, barbatul a fost gasit in siguranta pe o stanca "cu rani care nu prezentau un risc pentru supravietuirea sa" si a fost transferat apoi la spital pentru ingrijiri.Barbatul, care s-a aruncat in apa din partea canadiana a cascadei Niagara, la granita cu Statele Unite, a supravietuit unei caderi de aproximativ 57 de metri.Identitatea sa nu a fost dezvaluita de politie.Este a doua persoana care a reusit sa supravietuiasca, fara elemente de protectie, dupa o cadere in cascada, dupa un american care a avut o tentativa de sinucidere in 2003, potrivit canalului canadian CBC.