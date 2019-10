Un igienist dentar de origine romana din Canada si-a pierdut licenta pentru ca si-a tratat sotia

Ziare.

In anul 2014, arata evidenta instantelor, Alexandru Tanase si pacienta sa s-au implicat in mod romantic, iar el a incetat sa o trateze din cauza interdictiei relatiilor amoroase dintre profesionistii din domeniul sanatatii si pacientii lor.Dar in timp ce lucra la o clinica din Guelph, Ontario, un coleg i-a spus lui Tanase ca igienistii dentari au voie sa-si trateze sotiile. De fapt, colegiul medicilor a aprobat o exceptie in cazul tratarii sotilor in septembrie 2015, dar legiuitorul nu a adoptat niciodata regula - asa cum s-a intamplat in cazul medicilor stomatologi.Bazat pe intelegerea sa eronata a legii, Tanase a inceput din nou sa-si trateze logodnica si a continuat acest lucru dupa ce s-au casatorit la inceputul anului 2016.Comitetul de disciplina a decis ca nu are de ales decat sa constate ca Tanase a incalcat interdictia relatiilor sexuale cu un pacient - chiar daca pacientul era sotul sau si sexul consimtit - si, prin urmare, este supus revocarii obligatorii a licentei pentru o perioada de 5 ani.Tribunalul din Ontario a mentinut pedeapsa "aspra" pentru Alexandru Tanase chiar daca autoritatile de reglementare au propus sa permita igienistilor sa-si trateze sotii, asa cum o pot face medicii stomatologi."Nu exista niciun alt caz de igienist dentar nicaieri in Canada care sa fi fost gasit vinovat de abuz sexual pentru ca si-a tratat sotia. Este intr-adevar nefericit faptul ca (comisia de disciplina) a ales sa continue cu plangerea", se precizeaza in decizia instantei.