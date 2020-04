Video spectaculos: Un avion a aterizat pe o autostrada plina cu masini

Ziare.

com

Soferii care circulau pe autostrada 40, in apropiere de St-Augustin-de-Desmaures, au alertat Politia, joi, in jurul orei 10:40.Sergentul Helene Nepton, de la politia provinciala, a declarat ca aeronava a aterizat fara a provoca alte incidente si nimeni din avion sau de pe autostrada nu a fost ranit, scrie Montreal CTV News Momentul spectaculos a fost surprins in imagini, in care se vede cum aeronava de tipul Piper PA-28 Cherokee aterizeaza pe autostrada cu trei benzi, printre mai multe masini.Aterizarea de urgenta a avut loc chiar la sud de Aeroportul International Jean Lesage din Quebec."Am primit mai multe apeluri care mentionau ca un avion ateriza pe autostrada 40, spre vest", a spus Nepton. "Din fericire, aeronava a aterizat fara sa se prabuseaca. Nimeni nu a fost ranit. De fapt, traficul s-a putut relua chiar rapid in zona", a completat ea.Iata si momentul spectaculos:A.D.