Alerta de securitate la Washington: Un barbat s-a impuscat langa Casa Alba

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. - U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

Update: Adult male allegedly shot himself along the north fence line of the @WhiteHouse. No other injuries reported. Our natural death squad is on the scene. Will provide updates as they come in. - DC Police Department (@DCPoliceDept) March 3, 2018

The emergency response still unfolding outside the White House North Lawn. Cones and caution tape cordon off the area where the apparent shooting took place. pic.twitter.com/gWfh2Eboff - Geoff Bennett (@GeoffRBennett) March 3, 2018

Secret Service a postat informatia pe Twitter, precizand ca raspunde "relatarilor conform carora o persoana s-a impuscat" in fata gardului din partea de nord a Casei Albe.Presedintele Donald Trump se afla impreuna cu sotia sa la resedinta din Mar-a-Lago, Florida. Secretarul de presa adjunct al Casei Albe, Hogan Gidley, a declarat ca Trump a fost informat cu privire la situatie.Secret Service a precizat ca nu exista informatii ca ar exista alte persoane ranite, insa traficul rutier si pietonal in zona a fost restrictionat temporar.Politia din Washington a spus intr-o postare pe Twitter ca un barbat s-a impuscat, iar criminalistii se afla la locul incidentului.Geoff Bennett, corespondentul NBC News la Casa Alba, a spus ca jurnalistii "se adaposteau" in incaperea pentru conferintele de presa.Incidentul vine dupa ce, pe 24 februarie, o masina a intrat intr-o bariera de securitate in afara cladirii, iar o femeie de 35 de ani a fost retinuta.