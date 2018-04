Ce dovezi are Casa Alba referitor la folosirea de arme chimice de catre regimul Bashar al-Assad

Ziare.

Numai in baza acelor dovezi concludende s-a luat decizia lansarii atacului cu rachete de croaziera de sambata dimineata, menit sa sanctioneze crimele regimului de la Damasc, sustine Casa Alba Casa Alba a informat, la scurt timp dupa atacul de sambata dimineata impotriva Siriei, ca dispune de declaratiile mai multor martori oculari care au vazut cum in 7 aprilie au fost aruncate din elicoptere bombe-butoi (arme chimice - n.red.) in zona Dourma.De asemenea, Casa Alba sustine ca s-a bazat pe mai multe date de incredere adunate de serviciile de informatii privind modul in care aceste atacuri au fost organizate."Am cules aceste informatii credibile din mai multe surse de incredere. Concluzia ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice este bazata pe descrieri ale atacului din mai multe surse, a simptomelor victimelor, videoclipuri si imagini cu doua bombe-butoi si informatii credibile care indica o coordonare intre oficialii militari sirieni inainte de atac", se mai arata in comunicatul Casei Albe.Reamintim ca sambata dimineata, SUA, Marea Britanie si Franta au lansat un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc.Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria si s-ar fi soldat cu ranirea a cel putin trei persoane.Siria a ripostat la atacul de la periferia Damascului, potrivit Televiziunii publice siriene, care sustine ca sistemele antibalistice au doborat cel putin zece rachete occidentale.