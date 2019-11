Michael Bloomberg si-a anuntat candidatura la Casa Alba. Vrea sa-l bata pe Trump si sa reconstruiasca America

I'm running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF - Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 noiembrie 2019

We cannot afford four more years of President Trump's reckless and unethical actions.



The stakes could not be higher.



We must win this election.



And we must begin rebuilding America. https://t.co/W6P9uaCyqN - Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 noiembrie 2019

Democratii, consternati de suma pe care vrea Bloomberg sa o cheltuiasca

Ziare.

com

"Candidez la presedintie pentru a-l bate pe Donald Trump si a reconstrui America", a scris miliardarul intr-un mesaj pe Twitter, in care a postat si un videoclip de prezentare."Noi nu ne mai putem permite patru ani politica nechibzuita si contrara eticii a presedintelui Trump", a subliniat democratul.Pentru a-l infrunta pe Trump, este necesar sa obtina investirea din partea Partidului Democrat in cadrul unei conventii, prevazute in perioada 13-16 iulie.In vederea campaniei, Bloomberg a prevazut un adevarat tur de forta.De luni, miliardarul, in varsta de 77 de ani, difuzeaza spoturi publicitare televizate in valoare de peste 30 de milioane de dolari, cea mai importanta suma cheltuita dintr-o "lovitura" de catre un candidat la presedintie.Potrivit societatii Advertising Analytics, miliardarul a achizitionat inserturi publicitate in aproximativ 20 de state americane, in valoare de 31 de milioane de dolari.Precedentul record este detinut de catre Barack Obama, care a cheltuit aproape 25 de milioane de dolari in ultima saptamana a campaniei sale din 2012.Aceasta decizie a provocat deja reactii dure in randul candidatilor democrati.Bernie Sanders si Elisabeth Warren - favoriti alaturi de Joe Biden si Pete Buttigieg - si-au exprimat consternarea fata de aceasta suma pe care unul dintre cei mai bogati oameni din lume este pe cale sa o cheltuiasca.Ales primar al New York-ului sub culorile republicane, el a trecut treptat la democrati si a indemnat la vot pentru Barack Obama in 2012.Opt ani mai tarziu, el vrea sa obtina investirea Partidului Democrat pentru a-l infrunta pe Donald Trump in noiembrie 2020.In urma cu cateva zile, apropiati ai miliardarului sugerau ca el urmeaza sa ignore primele scrutine, prevazute in februarie, pentru a se concentra asupra faimosului Super Tuesday din martie, in care se voteaza in cele mai mari state si care ofera un indiciu cu privire la noul favorit la investitura.Miliardarul, care a condus New York-ul din 2002 in 2013, si-a multiplicat pregatirile in vederea unei candidaturi. El s-a inregistrat joi la Comisia Electorala federala.Bloomberg dadea asigurari in urma cu zece zile ca este "aproape" de luarea unei decizii definitive, insa nu a prezentat vreo data in acest sens.Potrivit The New York Times, campania publicitatii televizate a lui Michael Bloomberg ar urma sa se desfasoare timp de o saptamana.