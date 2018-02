Un apropiat al lui Trump isi da demisia de la Casa Alba dupa acuzatii ca si-ar fi batut fostele sotii (Foto)

Senior White House aide Rob Porter physically assaulted two ex-wives, they tell @theintercept. Full story to come in the morning.



His first wife, Colbie Holderness, provided these photos from a vacation they took together in Florence, Italy: pic.twitter.com/tl3TbyGA8Y - Ryan Grim (@ryangrim) February 7, 2018

"Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale", a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citat de AFP."El demisioneaza de la Casa Alba", dar va ramane sa asigure tranzitia, a adaugat ea.Sanders le-a citit jurnalistilor, in aceasta conferinta de presa, un comunicat din partea lui Rob Porter."Aceste acuzatii sunt pur si simplu false. Am facut fotografiile date presei acum 15 ani, iar realitatea din spatele lor nu este in niciun caz aproape de ceea ce se spune".Demisia intervine dupa publicarea in Daily Mail si The Intercept a unor marturii ale celor doua foste sotii ale lui Porter.Colbie Holderness si Jennifer Willoughby au denuntat abuzuri fizice si psihologice.Holderness apare in doua fotografii cu un ochi invinetit, dupa ce a fost lovita cu pumnul de Rob Porter, acuza ea.Rob Porter a fost foarte implicat in pregatirea discursului rostit de Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, in Elvetia.