Atac armat la un spital din Cehia: Cel putin sase persoane au murit (Foto&Video) UPDATE

BREAKING: Shooting at hospital in the Czech city of Ostrava leaves 6 dead, 2 injured; police are searching for the man in the photos pic.twitter.com/5WorgxX6EI - BNO News (@BNONews) December 10, 2019

The hospital, which is in Ostrava, has been evacuated. Prime Minister Andrej Babis told Czech public television that the gunman opened fire in a waiting... https://t.co/cJ8RTGRBlI - We are all Kurdistan Poppies4Afrin-Justice-for (@paranoidpests) December 10, 2019

Individul suspectat ca ar fi autorul atacului armat comis la spital s-a sinucis la cateva ore dupa incident, a informat ministrul de Interne Jan Hamacek, citat de Mediafax.Autoritatile au informat ca un barbat s-a impuscat in cap, la trei ore in urma desfasurarii atacului armat, intr-o masina cautata de politie.Televiziunea din Republica Ceha sustine ca acesta a murit.Postul de radio german Deutsche Welle a relatat anterior ca politia a evacuat spitalul si este in cautarea unui barbat cu parul scurt, cu o inaltime de aproximativ 1,8 metri si imbracat cu o jacheta rosie."Sunt desfasurate o unitate de interventie a politiei regionale si o echipa de reactie rapida. Din pacate, atacul s-a soldat cu mai multe decese", a declarat ministrul ceh de Interne, Jan Hamacek, pentru postul public de televiziune ceh."Interventia este in desfasurare, nu voi comenta cu privire la alte detalii. Politia face tot posibilul pentru a rezolva situatia", a adaugat Hamacek.Potrivit cotidianului britanic The Independent, politia a facut apel la localnici in legatura cu presupusul autor al atacului, care a avut loc in jurul orei locale 07:20 (06:20 GMT)."Cerem publicului ajutor pentru gasirea suspectului. De asemenea, facem apel la prudenta maxima", a declarat politia ceha.Cotidianul MF Dnes a informat ca martorii au auzit focuri de arma dinspre camera de garda a spitalului universitar din Ostrava, ce are 1.200 de paturi.Ostrava, oras industrial din nord-estul Cehiei, situat in apropierea frontierei cu Polonia, are o populatie de aproximativ 290.000 de locuitori.