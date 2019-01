Campanie inedita pe 100 de panouri publicitare: Mi-e rusine cu premierul meu

Ziare.

Babis, in varsta de 64 de ani, a respins aceste acuzatii si a denuntat o "campanie de defaimare", potrivit AFP.El a fost pus sub acuzare intr-un caz de deturnare de fonduri europene, datand din perioada 2007-2008. Detractorii lui ii reproseaza si conflicte de interese, dar si presupusa colaborare cu politia secreta comunista StB inainte de 1989."Nivelul de rusine cauzat de premier este atat de ridicat incat necesita o reactie", a declarat Jaroslav Polacek, proprietarul agentiei de publicitate PRodukujeme, organizatoare a campaniei.Orice persoana care il critica pe Babis se poate fotografia si apoi poate aparea pe un mare panou publicitar in schimbul sumei de 175 de euro.Este o campanie similara cu cea lansata in 2005 contra premierului social-democrat Stanislav Gross (1969-2015), care se confrunta atunci cu dezvaluiri privind originea indoielnica a banilor folositi pentru a-si cumpara apartamentul.Polacek a condus mult timp campanii electorale ale partidului de dreapta TOP 09, foarte critic la adresa lui Babis.In ciuda controverselor, partidul lui Babis a castigat alegerile legislative din 2017 cu 29,64% din voturi si sondajele continua sa-l dea favorit cu 30 la suta din intentiile de vot.Premierul i-a invitat pe toti participantii la aceasta campanie la o cafea, pentru a-i convinge ca nu au de ce sa le fie rusine si ca "reprezinta bine Cehia in lumea intreaga". A fost refuzat.