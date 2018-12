CE a descoperit un conflict de interese in cazul prim-ministrului ceh, privind fonduri europene

Ziare.

Babis, care inainte sa devina premier in decembrie 2017 a fost ministrul Finantelor incepand cu 2014, a negat acuzatiile sambata, in urma publicarii in presa a documentului confidential.In document se arata ca "situatia lui Babis poate fi catalogata drept un conflict de interese". Drept urmare, UE ar putea cere returnarea fondurilor iar Babis ar trebui sa intrerupa orice legatura cu companiile implicate.Babis ar fi "singurul beneficiar" a doua trusturi in care au fost transferate actiuni ale Agrofert si ale grupului Agrofert. Printr-o retea de zeci de firme de agricultura, chimie si procesare de alimente, companiile au primit fonduri europene in valoare de 82 de milioane de euro in 2017."Nu este un conflict de interese, eu respect legea", a declarat Babis sambata. "Nu controlez sau gestionez trusturile, pentru ca nu am timp de asa ceva, sunt ocupat cu slujba de prim-ministru", a precizat el, adaugand ca nu a vazut documentul Comisiei Europene.In document se precizeaza ca situatia este tot una de conflict de interese chiar daca Babis nu se afla intr-o pozitie de control, pentru ca "el are un interes in succesul financiar al companiilor". Babis si familia sa ar trebui sa "intrerupa toate legaturile" cu cele doua companii pentru a gestiona acest conflict de interese, se arata in document.Un purtator de cuvant al Agrofert a declarat ca firma nu are informatii privind investigatia si nu a fost contactata in acest sens.