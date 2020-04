Cehia anunta ca revine la viata normala: Cand vor fi redeschise restaurantele si hotelurile

Ziare.

com

Autoritatile din Cehia au transmis ca vor ridica gradual restrictiile in urmatoarele saptamani, informeaza Idnes Cetatenii vor fi obligati insa in continuare sa poarte masca de protectie, sa pastreze distanta sociala si sa respecte masurile de igiena.pietele, magazinele de piese auto si reprezentantele auto, zonele in care oamenii pot face sport in aer liber, nuntile cu cel mult 10 invitati vor fi permise;: magazinele cu o suprafata de cel mult 200 de metri patrati, cu exceptia celor din centrele comerciale mai mari de 5.000 de metri patrati;magazinele cu o suprafata de cel mult 1.000 de metri patrati, cu exceptia celor din centrele comerciale mai mari de 5.000 de metri patrati, scolile de soferi, salile de fitness/gimnastica (vestiarele si dusurile raman inchise);zonele exterioare ale restaurantelor, cafenelelor, pub-urilor, bufeturilor, frizeriile, saloanele de cosmetica, saloanele de bronzare, saloanele de unghii, saloanele de masaj, muzeele, galeriile si zonele de exterior ale gradinilor zoologice;toate centrele comerciale, magazinele cu o suprafata mai mare de 1.000 de metri patrati, zonele interioare ale restaurantelor, cafenelelor, pub-urilor, hotelurile, studiourile de tatuaj, teatrele, castelele, evenimentele culturale, de afaceri sau sportive cu cel mult 50 de participanti, nuntile si zonele de interior ale gradinilor zoologice.6.111 persoane au fost testate pozitiv in Cehia, iar 161 au murit.C.S.