Cehia: Premierul a ramas fara imunitate dupa ce a fost acuzat ca ar fi fraudat bani europeni

Ziare.

com

El este acuzat pentru ca ar fi folosit in mod ilicit fonduri europene pentru construirea unui complex hotelier cu centru de conferinte, la 60 km sud de Praga.Camera inferioara a ridicat imunitatea parlamentara si a vicepresedintelui Jaroslav Faltynek, inculpat in acelasi dosar. Votul deputatilor de la Praga vine la doar trei zile dupa ce guvernul minoritar al lui Babis nu a obtinut votul de incredere.Politia l-a acuzat pe Babis pentru separarea intentionata in 2007-2008 a complexului hotelier de conglomeratul sau de societati Agrofert pentru a beneficia de doua milioane de euro din fonduri europene destinate companiilor mici si mijlocii.Babis a negat orice acuzatie si afirma ca este vorba de o "pseudo-afacere politica" orchestrata de "mafie". "Traim intr-o tara in care toata lumea poate comanda un proces pentru a inchide probabil pe cineva", a spus premierul demisioanar, potrivit caruia dosarul sau contine "multe absurditati si prostii".Demisia lui Babis survine cu doar cateva zile inainte de cel de-al doilea tur ale alegerilor prezidentiale prevazut pentru 26 si 27 ianuarie. Milos Zeman candideaza pentru un al doilea mandat de cinci ani in fata fostului director al Academiei de Stiinte, Jiri Drahos, usor favorit in sondaje.