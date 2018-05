Cehia recunoaste ca a testat gaze neurotoxice asemanatoare cu cele folosite in cazul Skripal

Ziare.

Declaratia a fost emisa de Ministerul ceh al Apararii, dupa ce presedintele Milos Zeman a recunoscut public ca tara sa a produs si depozitat mici cantitati de Novichok "Substantele numite de presa Noviciok, inclusiv substanta A230, sunt extrem de toxice, iar identificarea este parte a procedurilor de antrenament ale unitatilor militare cehe. Substanta a fost produsa doar pentru teste, dupa care a fost de fiecare data distrusa, in conformitate cu angajamentele asumate de Cehia. Probabilitatea sustragerii este practic zero", a transmis Ministerul ceh al Apararii.Marea Britanie si alte tari occidentale au atribuit Rusiei atacul neurotoxic comis pe 4 martie in oraselul britanic Salisbury. Insa Moscova a negat orice implicare, semnaland ca substante de acelasi tip au fost produse si de alte tari, inclusiv de Cehia.Zeman a cerut serviciilor de informatii sa cerceteze daca substanta chimica folosita in atacul de la Salisbury asupra spionului Skripal ar fi putut fi produsa in Cehia.