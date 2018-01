Cehii si-au reales presedintele: Un pro-rus care a cerut referendum daca tara sa mai fie in NATO si UE

Ziare.

Al doilea scrutin prezidential din Cehia s-a desfasurat vineri, 26 ianuarie si sambata, 27 ianuarie.Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi."Oponentul meu este cineva care nu a practicat inca politica", a declarat Zeman, vineri, depunandu-si votul.Zeman, catalogat ca fiind pro-rus, este impotriva imigrantilor si l-a sprijinit pe Donald Trump in alegerile prezidentiale din SUA, in 2016. Tot in 2016, acesta a cerut organizarea unui referendum privind prezenta Cehiei in Uniunea Europeana si NATO , afirmand ca totusi sustine apartenenta tarii sale la cele doua organizatii.Totodata, Zeman a promovat apropierea de Rusia si China si a criticat decizia Germaniei de a primi imigranti din tari musulmane.In cel priveste pe Jiri Drahos, acesta are 68 de ani, a studiat chimia si tehnologia, fiind presedintele Academiei de Stiinte din Cehia in perioada 2009-2017. El s-a promovat drept un politician de centru care poate uni tara, candidand ca independent.Drahos este un sustinator al UE si NATO, dar si el s-a opus sistemului de cote obligatorii impus de UE pentru distribuirea imigrantilor.Potrivit datelor oferite de sondaje, cei care l-au votat pe el sunt in mare parte oameni din orase.