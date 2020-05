Concluziile trase de autoritatile din Cehia si Danemarca la cateva zile dupa ce au ridicat unele restrictii

Ziare.

Atat cehii, cat si danezii nu au inregistrat o crestere a cazurilor noi de COVID-19 dupa ce au ridicat anumite restrictii, informeaza The Guardian In Cehia, incepand cu 20 aprilie au fost redeschise pietele, magazinele de piese auto si reprezentantele, oamenii au putut face sport individual in aer liber, iar nuntile cu cel mult 10 invitati au fost permise. Apoi, de pe 27 aprilie, au fost deschise si magazinele cu o suprafata de cel mult 200 de metri patrati, cu exceptia celor din centrele comerciale.Totusi, in ultimele zile, numarul cazurilor noi anuntate zilnic s-a aflat in continuare in scadere, fiind adesea sub 100."Pana acum nu vedem un trend negativ cauzat de masurile de relaxare luate. Vom continua cu atentie, gradual si cred ca suntem pe un drum bun", a spus ministrul Sanatatii din Cehia, Adam Vojtech.In total, in Cehia s-au inregistrat 7.682 de cazuri, iar 236 de persoane au murit. 3.314 pacienti au fost declarati vindecati.Pe de alta parte, Danemarca a redeschis, incepand cu 15 aprilie, scolile si gradinitele, o masura ce a starnit controverse la acel moment. Totusi, situatia este in control si in Danemarca, iar numarul cazurilor noi nu a crescut. In ultimele trei zile s-au inregistrat 153, 157, respectiv 150 de cazuri noi pe zi."Nu exista semne ca redeschiderea partiala a cauzat o raspandire mai mare a infectiilor. Cel putin nu exista semne ca ne indreptam spre un nou val. A existat aceasta ingrijorare, dar nu o vad venind", a afirmat Christian Wejse, un om de stiinta din cadrul departamentului de boli infectioase de la Universitatea din Aarhus.Dintre cele 44 de tari europene care au impus restrictii, 21 au inceput deja sa mai ridice dintre ele, iar alte 11 planuiesc sa faca acest lucru.C.S.