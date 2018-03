Explozie ucigasa la o uzina din Cehia: Cel putin 6 morti

BREAKING: Official says an explosion in a chemical plant in the Czech Republic has killed 6 people, injured others. - The Associated Press (@AP) March 22, 2018

"Am primit informatii despre sase morti si alte persoane grav ranite", a declarat Vladimira Kerekova, un purtator de cuvant al pompierilor la nivelul regiunii Boemia, citata de CTK.Spitalul Praga-Vinohrady a declansat un plan de urgenta si se pregateste sa primeasca un "numar important" de pacienti, scrie AFP.Explozia a avut loc, potrivit lui Kerekova, intr-o uzina specializata in productia de cauciuc sintetic si polistirena. Tot aici, in 2015, a avut loc o explozie in urma careia doua persoane au fost ranite.Uzina - care apartine grupului polonez Synthos - se afla in localitatea Kralupy nad Vltavou, la aproximativ 30 de kilometri nord de Praga, facand parte din complexul Rafinariei din localitate."Explozia a avut loc intr-una dintre intreprinderile situate in acest complex. Am lansat imediat o ancheta, pentru a stabili toate circumstantele si cauzele", a anuntat un purtator de cuvant al politiei, Marketa Johnova.Politia a fost alertata cu privire la explozie, la ora locala 10:00 (11:00 - ora Romaniei), a precizat ea.Potrivit unui purtator de cuvant al serviciilor de urgenta, Petra Effenbergerova, accidentul s-a soldat, in afara de cei sase morti, cu cel putin sase raniti.Primarul localitatii, Petr Holecek, a declarat pentru televiziunea nationala ceha ca un rezervor care continea o substanta nespecificata a explodat. El a mai spus ca nu crede ca exista vreun pericol la adresa localitatii.Un alt purtator de cuvant al pompierilor, Petr Svoboda, a declarat ca nu exista pericolul altor explozii in instalatie.Cel putin doua dintre persoanele ranite au fost transportate la spital, a precizat el.