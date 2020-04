In Cehia incepe un studiu pentru masurarea ratei de contaminare a populatiei

Ziare.

com

Scopul acestui studiu, care, intr-o prima etapa, va cuprinde 5.000 de persoane, este masurarea ratei de contaminare a populatiei."Exista un anumit numar de oameni care nu este inclus in statisticile referitoare la cazurile pozitive, desi au fost contaminati - nici macar ei nu stiu ca au fost infectati intrucat nu au prezentat simptome, dar sistemul lor imunitar a fabricat anticorpi si pot fi contagiosi", a precizat ministrul Sanatatii pentru presa.Testul se va baza pe raspunsul imunitar, adica pe productia de anticorpi in fata virusului, care va putea fi detectat la persoanele care nu au probleme de sanatate in prezent.In urmatoarele doua saptamani, vor fi realizate teste sangvine de depistare pe voluntari asimptomatici din toate categoriile de varsta si din regiuni ale tarii afectate in grade diferite de pandemie.Rezultatele ar urma sa fie cunoscute la inceputul lunii mai, potrivit ministrului ceh al Sanatatii, Adam Vojtech.Pana in prezent, 6.914 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 in Republica Ceha incepand cu data de 1 martie, acest bilant incluzand si 196 decese.Guvernul ceh a anuntat saptamana trecuta un plan de renuntare la restrictii in cinci etape, incepand cu 20 aprilie si pana pe 8 iunie, care va putea fi modificat in functie de evolutia epidemiei.