In zilele cu smog, transportul public va fi gratuit in Praga

Noul mecanism de combatere a poluarii aerului va permite tuturor, inclusiv turistilor, sa beneficieze de calatorii gratis, a subliniat un purtator de cuvant al municipalitatii, relateaza dpa.Avand in vedere ca la Praga se inregistreaza in fiecare an intre cinci si sapte zile cu smog peste pragul de alerta, in principal din cauza emisiilor produse de vehicule, decizia anuntata luni ar urma sa coste anual circa 200.000 de euro.In paralel, municipalitatea a lansat o campanie de informare care incurajeaza sistemele de car-sharing si intentioneaza sa majoreze amenzile pentru soferii care scot filtrul de particule al masinii pentru a face economie de combustibil.