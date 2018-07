Ministrul Justitiei din Cehia si-a dat demisia in urma unor acuzatii de plagiat in teza de doctorat

Ziare.

Mala, in varsta de 36 de ani, este si deputata din partea ANO, partid de guvernamant, de orientare populista. Ea si-a sustinut doctoratul in 2005 cu o lucrare despre conditiile microclimatice de crestere a iepurilor si sustine ca nu a plagiat. Potrivit AFP, ea a declarat presei ca a fost tinta unei "campanii de calomnie respingatoare".Universitatea Mendel din Brno a publicat o declaratie conform careia in 11 din cele 48 de pagini ale tezei de doctorat incriminate exista "suprapuneri observabile" cu o alta lucrare, dar considera ca Tatana Mala a produs o teza originala. Au circulat si informatii despre nereguli in privinta masteratului in dreptul familiei, obtinut de ea in 2011, la o universitate privata din Slovacia.Guvernul minoritar al Cehiei, condus de premierul Andrej Babis, a depus juramantul pe 27 iunie, iar miercuri se va confrunta cu prima motiune de cenzura. Din coalitia guvernamentala fac parte si social-democratii, dar pentru a intruni majoritatea in parlament este nevoie si de voturile comunistilor.Prim-ministrul a anuntat ca intentioneaza sa preia temporar si portofoliul justitiei si va cere in acest sens aprobarea presedintelui Milos Zeman. DPA reaminteste ca Babis este anchetat pentru deturnarea unor fonduri europene.