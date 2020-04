Orasul european in care preturile au scazut si de 4 ori in ultimele zile

Ziare.

Cunoscutul vlogger ceh Janek Rubes, care detine canalul de YouTube Honest Guide , a realizat un material prin care a aratat cat de mult au scazut preturile in Praga in ultimele zile.In Cehia, resturantele sunt inca deschise cu posibilitatea de a lua mancare la pachet, insa preturile au scazut considerabil.Astfel, o portie de gulas, care la un resturant din centru costa 18 euro, acum are un pret de doar 4 euro. In plus, o bere care costa aproape 6 euro, acum are un pret mai mic de 2 euro."Cei care detin aceste afaceri au decis sa puna preturi de Cehia", a explicat Rubes.De asemenea, multe magazine afiseaza "corona-reduceri" si preturile pentru sucuri si dulciuri de la magazinele din centru au ajuns sa fie scazute si cu 50%.In plus, reducerile se aplica si cand vine vorba despre inchirierea apartamentelor.Astfel, un apartament de aproximativ 50 de metri patrati din centru poate fi inchiriat timp de o luna cu doar 400 de euro. Inaintea crizei, pretul era de peste 100 de euro pentru o singura noapte.Cehia a inceput sa ridice deja numeroase restrictii si vrea sa reporneasca viata normala cat mai curand.Astfel, incepand cu 25 mai inclusiv restaurantele, cafenelele si bufetele vor putea fi deschise pe terasa. Apoi, incepand cu 8 iunie acest lucru va fi valabil si pentru zonele de interior.In Cehia este obligatorie purtarea mastii de protectie inca de la inceputul pandemiei.C.S.