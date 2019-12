Presedintele Cehiei critica lupta impotriva schimbarilor climatice: Devine o noua religie

Ziare.

com

"Discutia despre schimbarile climatice devine o noua religie, asa ca permiteti-mi sa fiu un eretic", a spus seful statului ceh in traditionalul sau mesaj cu ocazia Craciunului, transmis in direct de postul public de televiziune si publicat de media online cehe.Zeman a avertizat ca Europa trebuie sa fie pregatita pentru a fi depasita economic de alte zone ale lumii in contextul numeroaselor masuri de protectie privind schimbarile climatice."Teoretic s-ar putea intampla ca industria sa se mute acolo unde preturile energiei sunt mai scazute si Uniunea Europeana ar deveni un muzeu de ecologie cu standarde de trai mai reduse pentru locuitorii sai", a afirmat presedintele Republicii Cehe.La fel ca in mesajul de la finalul lui 2018, Milos Zeman a criticat sutele de mii de protestatarii care, in mai multe mitinguri de amploare, au cerut demisia premierului ceh Andrej Babis, un bogat om de afaceri.Desi acesta este anchetat pentru o presupusa frauda cu fonduri europene, Zeman i-a luat inca o data apararea: "Intr-o democratie parlamentara, care suntem si vom ramane, sefii de guvern vin si pleaca pe baza rezultatelor alegerilor libere. Punct".