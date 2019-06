"UE ii cere premierului ceh Andrej Babis sa inapoieze fondurile europene de 17,4 milioane de euro".

Ziare.

Potrivit acestui document de 70 de pagini, Comisia Europeana considera ca Babis, al doilea cel mai bogat om din Cehia, continua sa aiba beneficii din holdingul sau agro-alimentar. Documentul a fost publicat de site-urile seznam.cz, Aktualne.cz, Info.cz si Denikn.cz.Vineri, cotidianul ceh Hospodarske Noviny a informat, citand "doua surse din cadrul unor ministere cehe", ca, in urma unui audit, Comisia Europeana a conchis existenta unui conflict de interese intre activitatile politice ale lui Babis si afacerile lui. Potrivit publicatiei,Comisia Europeana a refuzat vineri sa faca vreun comentariu pe marginea acestui caz. Purtatorul ei de cuvant a declarat pentru AFP la Bruxelles ca institutia "nu comenteaza niciodata procedurile de audit in curs si cu atat mai mult scurgeri de informatii".La randul sau, Babis a dezmintit vineri informatiile din Hospodarske Noviny. "Republica Ceha nu va avea in mod sigur obligatia de a restitui subventiile. Nu exista niciun motiv pentru asta, pentru ca eu nu incalc nici legislatia ceha, nici legislatia europeana in materie de conflict de interese", a explicat el.Ministerul de Finante si cel al Dezvoltarii Regionale din Cehia au confirmat receptarea unei versiuni provizorii a raportului de audit, fara a furniza alte detalii.Babis, la origine slovac, a transferat oficial in 2017 Agrofert unor fonduri fiduciare, pentru a evita un conflict de interese. Insa Comisia Europeana estimeaza ca "Babis este constituantul si unicul beneficiar al acestor fonduri fiduciare", potrivit documentului publicat de mass-media.Babis, 64 de ani, membru al Partidului Comunist inainte de 1989, este inculpat si pentru presupusa frauda cu subventii europene. De asemenea, el este acuzat ca a facut parte din politia secreta comunista in anii 1980.