Zeci de mii de oameni au iesit in strada la Praga pentru a cere demisia ministrului ceh al Justitiei

Ziare.

com

Manifestantii sustin ca ministrul Justitiei ar putea compromite sistemul judiciar exact candPremierul Babis a negat ca ar fi comis fapte ilegale.In Cehia , ministrul Justitiei are control semnificativ asupra procurorilor.Protestatarii sunt nemultumiti ca Marie Benesova a fost numita in functie imediat dupa ce Politia a recomandat inculparea lui Andrej Babis, in aprilie.Acesta esteorganizat in centrul orasului Praga fata de actualul ministru al Justitiei.