Incendiul de la Cernobil se apropie de centrala nucleara. Exista vreun pericol pentru Romania? Ce spun Alexe si ANM (Foto&Video)

Alexe spune ca incendiul nu este periculos pentru romani

Ziare.

com

"Centrala Nucleara de la Cernobil, locurile de depozitare a deseurilor radioactive si celelalte infrastructuri cruciale din zona de excludere nu sunt amenintate", a anuntat luni, intr-o inregistrare video publicata pe Facebook, un oficial de rang inalt din cadrul serviciilor ucrainene de urgenta, Volodimir Demciuk.Principala sarcina a pompierilor este sa localizeze incendiile si sa le limiteze extinderea, a precizat el, citat de AFP.Kievul a mobilizat elicoptere bombardiere cu apa pentru a stinge flacarile. Incendiul este alimentat de rafale violente de vant.ONG-ul Greenpeace avertizeaza ca este vorba despre cel mai grav incendiu in zona de excludere de la Cernobil - pe o raza de 30 de kilometri in jurul fostei centrale nucleare.Pe baza unor imagini satelitare, Greenpeace subliniaza ca incendiul se afla la "aproximativ 1,5 kilometri" de arca ce acopera reactorul care a explodat in accidentul nuclear din aprilie 1986.Directorul unei asociatii care organiza vizite cu ghid in zona de excludere, Iaroslav Iemelianenko, a anuntat, tot pe Facebook, ca incendiul a atins orasul-fantoma Pripiat, evacuat dupa catastrofa.Autoritatile ucrainene nu au mai prezentat, de mai multe zile, estimari recente cu privire la marimea incendiului.Potrivit directorului Centrului regional de urmarire a incendiilor in Europa de Est - cu sediul la Kiev si care are legatura cu un program ONU - Serghii Zibtev, focul este "urias" si "imprevizibil"."In vestul zonei de excludere, el a cuprins deja 20.000 de hectare potrivit estimarilor noastre", a precizat el.Adjunctul ministrului ucrainean de Interne Anton Gherascenko a anuntat pe Facebook ca depozitele de deseuri radioactive sunt "in deplina securitate".Kievul sustine ca incendiul nu a condus la o crestere a nivelului radioactivitatii.Dupa izbucnirea incendiului, seful Inspectiei ecologice guvernamentale Iegor Firsov a anuntat insa ca nivelul radiatiei in epicentrul incendiului depasea cu mult normele. El a revenit ulterior asupra acestor declaratii.Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, ministrul Mediului din Romania, Costel Alexe, a spus ca in prezent nu exista motiv de ingrijorare pentru noi."Ce se intampla la Cernobil este regretabil. Directia vantului este si spre Romania. Astazi nu este motiv de ingrijorare pentru cetatenii Romaniei ca ar putea fi afectati de incendiul de acolo", a spus el.De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie a transmis ca, marti si in prima parte a noptii de 14/15 aprilie, directia dominanta a vantului va fi dinspre nord catre sud, astfel ca tendinta de evolutie a norului de fum va fi de deplasare catre sud, respectiv spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa.Ulterior, din a doua parte a noptii de 14/15 aprilie, circulatia aerului se va reorienta si se va realiza predominant dinspre vest catre est - sud-est apoi spre nord-est, astfel ca tendinta de evolutie a norului de fum va fi de indepartare catre estul Ucrainei si apoi spre Rusia.Incendiul a fost provocat de un tanar locuitor de langa Cernobil, care risca pana la cinci ani de inchisoare privind "distrugerea vegetatiei".Tanarul, in varsta de 27 de ani, a declarat ca a dat foc ierbii "pentru a se distra".Unul dintre reactoarele Centralei Nucleare Cernobil a explodat la 26 aprilie 1986 si a contaminat, potrivit unor estimari, pana la trei sferturi din Europa. Zona de 30 de kilometri in jurul centralei este abandonata de atunci.