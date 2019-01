2018 a fost un an prost pentru China. 2019 se anunta si mai rau, iar intreaga lume ar putea suferi

Ziare.

com

China a avut in 2018 cea mai slaba crestere economica din 1990 si lucrurile ar putea sa se inrautateasca anul acesta, spun economistii citati de CNN A doua mare economie a lumii resimte efectele deteriorarii perspectivelor comerciale si pe cele ale masurilor luate de guvern pentru a reduce nivelul urias al datoriilor cu care se confrunta aceasta tara.Impactul acestor factori, o combinatie fara precedent, urmeaza sa fie resimtit complet de-abia in perioada urmatoare, spun analistii.Piete si companii de pe intreg globul sunt afectate de ceea ce se intampla in China, cel mai mare exportator de bunuri din lume, care importa materiale din alte tari pentru a produce iPhone-uri, laptopuri, buldozere si o multime de alte produse.Clasa de mijloc a Chinei, in plina expansiune, a devenit cea mai mare piata de pe planeta pentru bunuri de consum precum masini, smartphone-uri si bere, generand profituri de miliarde de dolari pentru companii ca General Motors si Apple.O mare incertitudine in 2019 ramane modul in care va evolua razboiul comercial dintre Statele Unite si China, care a inceput anul trecut.Totodata, este neclar in ce masura va interveni guvernul de la Beijing pentru a tempera incetinirea cresterii economice. Acesta a apelat deja la masuri precum facilitati fiscale, investitii in infrastructura si politici monetare mai relaxate, iar analistii se asteapta ca aceasta tendinta sa continue in 2019.Pe de alta parte, adoptarea mai multor masuri de stimulare a economiei ar putea submina eforturile Beijingului de a limita nivelul urias al datoriilor din sectorul financiar.C.S.