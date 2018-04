Ambitii astronomice: China se pregateste sa construiasca un palat selenar

Ziare.

"Visul Chinei de a locui intr-un palat lunar va deveni curand realitate", spun reprezentantii institutiei intr-un videoclip, potrivit Quartz Avanpostul va fi alcatuit din mai multe cabine tubulare in care oamenii de stiinta ar urma sa locuiasca si sa isi desfasoare activitatea de cercetare. Reprezentantii agentiei nu mentioneaza un interval pentru realizarea planului, insa seful proiectului pentru explorarea Lunii, Wu Weiren, declara in luna martie pentru postul public CCTV ca acest lucru s-ar putea intampla pana in 2030. Potrivit lui Weiren, zona ideala pentru amplasarea viitorului "palat" ar fi polul sudic al Lunii, unde oamenii de stiinta cred ca s-ar afla gheata.China a construit deja un prototip pentru palatul sau selenar aici pe Pamant. In cadrul proiectului cunosct ca "Yuegong-1" sau "Palatul lunar 1", mai multi cercetatori traiesc intr-un mediu similar celui de pe Luna, hranindu-se cu viermi de faina si cu alimente pe care si le cultiva singuri. Experimentul se va incheia luna viitoare.China a devenit in 2013 a treia tara care a reusit o aselenizare lenta, dupa SUA si fosta URSS, cu sonda spatiala Chang'e 3. In cadrul urmatoarei sale misiuni de explorare a Lunii, Chang'e 4, Beijingul planuieste sa trimita prima sonda care sa aterizeze pe partea intunecata a Lunii, pana la finele acestui an.Pana cand vor ajunge ei insisi pe Luna, chinezii vor trimite la sfarsitul acesti an, cu sonda lunara Chang'e-4, seminte de cartofi si de arabidopsis, precum si coconi de viermi de matase, cu intentia de a pune bazele unui econsistem simplu.C.S.