Apple inchide temporar toate magazinele si birourile din China continentala

"Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari ale expertilor din domeniul sanatatii, inchidem birourile noastre corporative, magazinele si centrele de contact din China continentala, pana pe 9 februarie, a anuntat Apple intr-un comunicat. Compania a aratat ca asteapta cu nerabdare sa redeschida magazinele, "cat mai curand posibil".In aceasta saptamana, Apple inchisese deja trei magazine in China, din cauza ingrijorarilor legate de raspandirea virusului.Compania se alatura altor retaileri straini, intre care Starbucks si McDonald's, care au inchis temporar magazine, ca masura de precautie.Intre timp, multe alte companii au cerut angajatilor din China sa lucreze de acasa si sa nu mai plece in calatorii de afaceri care nu sunt absolut necesare, in prima saptamana din februarie.In mod normal, companiile din China s-ar fi pregatit sa revina la programul normal de lucru, dupa incheierea vacantei de o saptamana pentru Anul Nou chinezesc.Apple continua sa depinda puternic de China, atat in privinta vanzarilor de smartphone-uri cat si a lantului de aprovizionare si productie. Multe fabrici din provincia Hubei, inclusiv fabrici ale AB InBev si General Motors, au suspendat temporar productia din cauza virusului.Intr-o conferinta sustinuta recent, directorul general al Apple, Tim Cook, a afirmat ca Apple lucreaza la planuri de compensatie, pentru a raspunde posibilelor pierderi de productie din cauza furnizorilor din Wuhan. Orasul aflat in centrul epidemiei este baza mai multor furnizori ai Apple.