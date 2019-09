Atac la o scoala din China. Opt copii au fost ucisi

Ziare.

Copiii se aflau in prima zi de scoala, informeaza CNN.Atacul a avut loc la scoala elementara Chaoyangpo, din orasul Enshi.Potrivit autoritatilor, un barbat de 40 de ani, Yu, a atacat elevii la ora locala 08.00 dimineata, cand acestia veneau la scoala.Suspectul se afla in custodia politiei.Nu au fost oferite informatii referitoare la varstele copiilor, insa, in China, in scoala elementara copiii au varste cuprinse intre 6 si 13 ani.Potrivit publicatiei Global Times, autoritatile locale au oferit consiliere psihologica elevilor care au fost martori sau au fost raniti in atacul de luni.