Au construit o cale ferata in noua ore (Video)

Ziare.

com

In doar noua ore muncitorii au reusit sa conecteze trei cai ferate - Ganlong, Ganruilong si Zhanglong - cu una noua, Nanlong, arata Daily Mail In acelasi timp ei au instalat si semnele de circulatie, inclusiv semafoare, si o serie de echipamente de monitorizare a traficului.Constructia a avut loc la gara Nanlong din orasul Longyan. Ei au inceput sa munceasca pe 19 ianuarie seara si au terminat pe 20 ianuarie dimineata.Proiectul a fost finalizat atat de repede, deoarece muncitorii au fost impartiti in sapte echipe pentru a rezolva diverse sarcini simultan.Calea ferata va sustine trenuri care vor circula cu o viteza maxima de 200 de km/h.A.G.