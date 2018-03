Avertisment in Parlamentul European: China investeste masiv in porturile Uniunii Europene

Ziare.

Raportul avertizeaza ca experientele din anii anteriori ale unor tari de pe alte continente ar trebui sa reprezinte o lectie privind colaborarea asimetrica promovata de China.Beijingul a lansat in 2013 initiativa Maritime Silk Road Initiative si a reusit sa faca progrese uriase, devenind un competitor in crestere accelerata, reusind sa obtina controlul pe termen lung al unor porturi din intreaga lume.Procesul de achizitii s-a intensificat dupa fuzionarea, in 2016, a doua mari companii de stat - China Shipping si China Ocean Shipping Company (COSCO), iar fondurile uriase puse la bataie au declansat o adevarata competitie intre porturile UE cu pozitii geostrategice pentru atragerea investitiilor chineze.