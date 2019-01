Avertizare de calatorie pentru americanii care merg in China: Puteti fi retinuti fara motiv

Ziare.

Documentul avertizeaza cetatenii americani cu privire la faptul caAvertizarea de calatorie a fost emisa la putin timp dupa ce doi cetateni canadieni, Michael Kovrig si Michael Spavor, au fost retinuti in China, fiind acuzati ca au pus in pericol siguranta nationala. Arestul celor doi a fost asociat cu deteriorarea relatiilor diplomatice dintre cele doua tari.Kovrig si Spavor au fost retinuti in luna decembrie. Procurorul general al Chinei a transmis joi ca cei doi inculpati "au incalcat fara indoiala legea".De asemenea, trei cetateni ai Statelor Unite au fost acuzati de "infractiuni economice" pe teritoriul Chinei si au primit o interdictie de a parasi China in luna noiembrie.Alte trei persoane, copiii si sotia unui om de afaceri american investigat in China, sunt retinuti in China din luna iunie.