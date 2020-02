Banca Centrala a Chinei va injecta in economie peste 173 de miliarde de dolari

Ziare.

Duminica, PBOC a informat ca nivelul total al lichiditatilor in sistemul bancar va fi acum cu 900 de miliarde de yuani (129 de miliarde de dolari) mai ridicat decat in aceeasi perioada din 2019, dupa injectarea lichiditatilor.Masurile de stimulare sunt menite sa ajute companiile chineze, care au unul din cele mai ridicate niveluri ale datoriei din lume, in conditiile in care fabricile, birourile si institutiile de invatamant vor ramane inchise saptamana viitoare, dupa ce vacanta de Anul Nou chinezesc a fost extinsa de Guvern din cauza epidemiei.Investitorii se asteapta la o sesiune volatila pe pietele chineze luni, cand se reiau tranzactiile pe Bursele de la Shanghai si Shenzhen.