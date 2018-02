Bomba pe roti. O cisterna plina cu GPL a luat foc pe o autostrada din China (Video)

Ziare.

com

Mai multe masini oprite pe marginea soselei de mare viteza au luat si ele foc, insa nimeni nu a fost ranit deoarece soferii si pasagerii reusisera sa se indeparteze, informeaza CNN Alti soferi au fost mai precauti si au oprit la distanta, reusind astfel sa se salveze.Saptamana trecuta, o autostrada cu opt benzi din sudul Chinei s-a rupt in doua. Tragedia s-a petrecut din cauza faptului ca pe sub soseaua de mare viteza se sapa un tunel pentru metrou. In urma infiltratiilor, tunelul s-a umplut cu apa si peretii au cedat, ceea ce a dus la surparea autostrazii.C.S.R.